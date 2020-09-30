Karabük'te bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Erdal Işık'ın (47) Kordon Park Balıkçılar Çarşısı önünde pompalı tüfekle yaralanmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüpheli Sebahattin K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
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