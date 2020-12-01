Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

E.Ç. ise polis tarafından yakalandı.

M.B.İ, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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