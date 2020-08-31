Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Bayındır köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sayısının artması nedeniyle bu geceden itibaren 14 gün karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların sınırlandırılacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 20:07 - Kaynak: AA
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