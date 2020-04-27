Karabük'te bir mahalledeki toplu konutların karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Beşbinevler 2'nci Cadde TOKİ Konutlarındaki karantina süresi 3 gün uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla söz konusu konutların 12-26 Nisan tarihlerinde karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Karantina süresinin 29 Nisan Çarşamba günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.