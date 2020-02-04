Karabük'te bir mahkum firar etti - Son Dakika
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Karabük'te bir mahkum firar etti

7 saat önce

Karabük'te bir mahkum, çalıştırılmak üzere götürüldüğü adliye binasından firar etti.

Karabük'te bir mahkum firar etti, System.String[]

Karabük'te bir mahkum, çalıştırılmak üzere götürüldüğü adliye binasından firar etti.

Alınan bilgiye göre, Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü M.M, çalıştırılmak üzere sabah saatlerinde adliye binasına götürüldü.


Bir süre sonra görev yerinde bulunamayan M.M'nin adliye binasından firar ettiği belirlendi.


Cezaevi yönetiminin durumu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından firari hükümlünün yakalanması için ilde çalışma başlatıldı.

Polis, özellikle şehir dışına çıkma ihtimaline karşı kent giriş çıkışlarında önlem aldı, otogar ve garlarda ise arama başlattı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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