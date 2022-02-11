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Karabük'te bir marketten boş kasaların çalınması güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Karabük'te bir marketten boş kasaların çalınması güvenlik kameralarına yansıdı

11.02.2022 12:21
Karabük'te bir marketten boş kasaların çalınması güvenlik kameralarına yansıdı

Karabük'te 2 şüphelinin bir marketin önünde bulunan 100 boş sebze ve meyve kasasını çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Karabük'te 2 şüphelinin bir marketin önünde bulunan 100 boş sebze ve meyve kasasını çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'ndeki bir marketin çalışanları, kasaların olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 100 boş sebze ve meyve taşınan kasanın olmadığını belirledi.

Ekipler, güvenlik kameralarından belirledikleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, iki şüphelinin marketin önüne gelerek, kasaları marketin yakınında bulunan bir araca taşımaları yer alıyor.

Öte yandan, Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, son 10 günde kentte 4 hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı olayının yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ileri çalışmalar ve olayların titizlikle araştırılmasından elde edilen bilgiler neticesinde, olaylara karıştığı tespit edilen M.Ö, C.E.K, E.G, A.C.A. ve E.A. isimli şahısların gözaltına alındığı, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece M.Ö'nün tutuklandığı diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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Esentepe, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bir marketten boş kasaların çalınması güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te bir marketten boş kasaların çalınması güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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