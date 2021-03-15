Karabük'te bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde iki bloktan oluşan Sarışen Sitesi için İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bahsi geçen sitede birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 10 gün karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Binalara giriş çıkışların sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinlerinin karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.