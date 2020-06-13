Karabük'te bir sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Karabük'te bir sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta karantina uygulanmasına karar verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da "Beşgöz Sokak'ın, birden fazla Kovid-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle, virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 13 Haziran saat 00.00'dan itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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