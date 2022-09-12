Aç olan tilkiye yiyecek ve su verildi. Karnı doyurulan tilki, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te kümeste yakalanan tilki karnı doyurulup doğaya salındı - Son Dakika

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