Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı - Son Dakika
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Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı

17.08.2022 08:26
Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın nedeniyle kapatılan Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı.

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın nedeniyle kapatılan Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı.

Yalnızca Tüneli'nde U.B. idaresindeki 74 BB 821 plakalı sıvı çimento yüklü tankerin yanması sonucu kapanan Karabük-Zonguldak kara yolunda, Karayolları ekiplerinin çalışması tamamlandı.

Jandarma ekipleri, yeniden trafiğe açılan yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü geçişe izin veriyor.

Aydınlatma sisteminin devre dışı kaldığı tünelde onarım çalışmaları başlatıldı.

Dün, Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan tanker alev alarak yanmaya başlamış, bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Çift yönlü ulaşıma kapatılan tünelde önlem alan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tünelde tanker yangını nedeniyle kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı - Son Dakika
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