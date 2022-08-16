Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor - Son Dakika
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Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

16.08.2022 18:36
Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük- Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor - Son Dakika
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