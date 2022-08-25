Karabük'te bisikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Karabük'te bisikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında

25.08.2022 17:36
Karabük'te bisikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında

Karabük'te bisiklet sürtücüsünün motosikletin arkasından tutunarak ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te bisiklet sürtücüsünün motosikletin arkasından tutunarak ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük- Safranbolu kara yolunda bisikletli bir kişi, önünde seyreden motosikletin arkasından tutunarak ilerledi.

Tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te bisikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında - Son Dakika

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