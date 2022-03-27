Karabük'te bitkin halde bulunan çakal tedavi ediliyor - Son Dakika
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Karabük'te bitkin halde bulunan çakal tedavi ediliyor

27.03.2022 11:24
Karabük'te bitkin halde bulunan çakal tedavi ediliyor

Karabük'te vatandaşlarca bitkin halde bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünde tedavi ediliyor.

Karabük'te vatandaşlarca bitkin halde bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünde tedavi ediliyor.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Melise mevkisi yakınlarında vatandaşlarca bulunan çakal, DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çakalın veteriner hekimlerce yapılan ilk muayenesinde vücudunda herhangi bir yara ve kırık bulunmadığı, sağ kulağındaki enfeksiyon nedeniyle hastalandığı ve aç olduğu tespit edildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından çakal, doğal ortamına salınacak.

Karabük'te bitkin halde bulunan çakal tedavi ediliyor
Karabük'te bitkin halde bulunan çakal tedavi ediliyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bitkin halde bulunan çakal tedavi ediliyor - Son Dakika


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