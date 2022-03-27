Karabük'te bitkin halde bulunan çakal tedavi ediliyor - Son Dakika

Karabük'te vatandaşlarca bitkin halde bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünde tedavi ediliyor.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Melise mevkisi yakınlarında vatandaşlarca bulunan çakal, DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çakalın veteriner hekimlerce yapılan ilk muayenesinde vücudunda herhangi bir yara ve kırık bulunmadığı, sağ kulağındaki enfeksiyon nedeniyle hastalandığı ve aç olduğu tespit edildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından çakal, doğal ortamına salınacak.