Karabük'te boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı intihar etti

Karabük'te boşanma aşamasında olan eşini ve ardından kayınvalidesini öldüren zanlı olaydan 4 saat sonra polis tarafından yakalanacağını anlayınca çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yenimahalle'de meydana gelen olayda Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetinkök evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz ile karşılaştı. Sözlü saldırıda bulunan koca Küçükyılmaz yanında getirdiği av tüfeği ile eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Kanlar içerisinde kalan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca olay yerinden kaçtı.

SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Küçükyılmaz ve Çetinkök'ün cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, evinin üzerinde bulunan Çamdibi Dere mevkiinde saklandığını tespit etti.

ÇENESİNE DAYADIĞI TÜFEĞİ ATEŞLEDİ

Titiz yürütülen çalışma ile kıstırılan şüpheli polis ekiplerini görünce elindeki tüfekle ateş açtı. Kurşunları bitmek üzere olan zanlı yakalanacağını anlayınca çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Küçükyılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

POLİSİN ELEKTRONİK KELEPÇE TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞ

Hasan Küçükyılmaz'ın bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Polisin "Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın" diye uyardığı Özlem Küçükyılmaz, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi. Öte yandan zanlının 15 yıl önce ilk eşini öldürmekten hapse girdiği öğrenildi.