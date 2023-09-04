Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

Karabük\'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü
Son Güncelleme: 04.09.2023 23:59

Karabük'te bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök'e sokak ortasında av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. İki kadın olay yerinde can verirken, daha önce gördüğü şiddetten dolayı polise şikayette bulunan kadının elektronik kelepçe takılmasını istemediği öğrenildi. Ayrıca katil zanlısı kocanın 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Karabük'te bir şahıs eşi Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök'ü sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Özlem Küçükyılmaz'ın daha önce kocasına elektronik kelepçe takılmasını istemediği, katil zanlısı adamın ise 16 yıl önce ilk eşini öldürdüğü için cezaevinde yattığı öğrenildi.

Karabük'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Şiddet

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILMASINI İSTEMEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki kocası H.K.'nın bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Polisin "Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın" diye uyardığı Özlem Küçükyılmaz, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi.

Karabük'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Şiddet

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ SOKAK ORTASINDA AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Özlem Küçükyılmaz ve annesi Nazife Çetinkök akşam birlikte evlerine giderken kendilerini adım adım takip eden katil zanlısı koca, av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Küçükyılmaz ve Çetinkök hayatını kaybetti. Kamyona binerek kaçan H.K., Sanayi Sitesi yakınlarında kamyonunu bırakarak ortadan kayboldu.

Karabük'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Şiddet

EMNİYET MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Karabük'te Boşanma Aşamasındaki Kadına Şiddet

16 YIL ÖNCE İLK EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

H.K.'nın yaklaşık 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Özlem Küçükyılmaz, Karabük, KADES, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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