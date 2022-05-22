Büfede çıkan yangında hasar oluştu

Karabük'te bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde çeşitli giyim ve aksesuar malzemelerinin satışının yapıldığı büfede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında büfedeki çakmak gazı tüplerinin patladığı görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.