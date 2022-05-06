Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı - Son Dakika
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Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı

06.05.2022 11:30
Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Karahasanlar ve Üçevler köylerinde yaşayanlar, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastaneye başvuranların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ekiplerce içme suyundan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Sonuçların hafta sonu belli olacağı öğrenildi.

Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı
Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı
Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eskipazar, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı - Son Dakika


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