Karabük'te bulunan yaralı gelincik tedavi altına alındı - Son Dakika

Karabük'te bulunan yaralı gelincik tedavi altına alındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gelincik, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gelincik, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı bir gelincik olduğu ihbarı geldi.
Verilen adrese giden ekipler, yaralı gelinciği alarak tedavi için rehabilitasyon merkezine getirdi.
Merkezde tedavisi tamamlanan gelincik, iyileşmesinin ardından tekrar doğaya salınacak.
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