Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi - Son Dakika
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Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi

12.03.2022 11:15
Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi

Karabük'te kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Karabük'te kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Kent merkezinde sürücüler, yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentin birçok bölgesinde kayganlaşan yollarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı.

Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda sürücüler dikkatli ilerledi.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi
Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi
Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi
Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi

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Trafik Kazaları, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi - Son Dakika


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