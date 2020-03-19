Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor Karabük Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini artırarak tüm cadde ve sokakları köpüklü ve ilaçlı sularla dezenfekte ediyor.

Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor

KARABÜK - Karabük Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini artırarak tüm cadde ve sokakları köpüklü ve ilaçlı sularla dezenfekte ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatlarıyla, il genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Yeni tip korona virüse karşı tedbirlerini attıran Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüs terminali, otobüs durakları ile şehir merkezinden mahallelere, ilçelere ve köylere ulaşımı sağlayan minibüs terminalleri başta olmak üzere sokak ve caddeleri köpüklü ve ilaçlı su ile dezenfekte ediyor. Tüm kentte köpük ve ilaçlı su ile çalışmalar aralıklarla devam edeceği belirtilirken, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları da otobüsleri tek tek dezenfekte etti.

Otobüs firması yetkilisi İsa Haznedar, firma olarak korona virüsüne karşı gerek yazıhane gerekse otobüslerde yolcuların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuklarını yapmaları için her gün dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor

Rafet Vergili, Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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