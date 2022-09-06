Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun! - Son Dakika
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Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun!

06.09.2022 15:04

Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde bir kadın, yaşlı bir adamın kendisini taciz ettiğini iddia ederek sert tepki gösterdi. Yaşlı adama bağıran kadın, "Sapık, git şuradan. Beni takip ediyorsun. Utanmaz. Sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun. Terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Karabük'te kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde yürüyen bir kadın, arkasından gelerek kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yaşlı adama tepki gösterdi.

"SAPIK, GİT BURADAN DİYE BAĞIRDI"

Kadın, "Sapık, git şuradan. Beni takip ediyorsun. Utanmaz. Sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun. Terbiyesiz" diye bağırdı. Yaşlı adamın sesini çıkarmayarak uzaklaştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karabük, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun! - Son Dakika
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