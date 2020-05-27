Karabük'te caddeler doldu - Son Dakika

Karabük'te caddeler doldu

KARABÜK'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler vatandaşlarla doldu.

Karabük'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde kent merkezinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri Karabük'ün en işlek caddelerinden Kemal Güneş Caddesi'ne gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruk oluştururken, sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocuklar ile ailelerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.