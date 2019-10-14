Karabük'te çalınan 15 büyükbaş hayvan Mersin'de bulundu

Çiftlik sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, hayvanların şüpheli A.D. tarafından kara yoluyla Mersin'e götürüldüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Yenice ilçesindeki bir çiftlikten simental cinsi 15 büyükbaş hayvan çalındı.

Karabük 'teki bir çiftlikten çalındığı iddia edilen 15 büyükbaş hayvan, Mersin 'de bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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