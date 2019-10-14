Son Dakika Haberleri: Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu

Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu

52 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde çalınan 15 büyükbaş hayvan, Mersin'de polisin yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.

Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde çalınan 15 büyükbaş hayvan, Mersin'de polisin yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karabük'ün Yenice ilçesinde dolandırıcılık suratiyle çalındığı ileri sürülen 15 küçükbaş hayvanın Mersin'e getirildiği bilgisine ulaşan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şahsın ifadesinde, hayvanları Bekirde Mahallesi'nde yaşayan A.Ç.'ye sattığını söylemesi üzerine adreste yapılan aramada çalınan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Öte yandan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 46 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - MERSİN

Karabük, Akdeniz, Yenice, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]