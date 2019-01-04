Son Dakika Haberleri: Karabük'te Cami Tuvaletinde Ceset Bulundu

Karabük'te Cami Tuvaletinde Ceset Bulundu

1 saat önce İlandır

Karabük'te, cami tuvaletinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Karabük'te, cami tuvaletinde bir kişi ölü olarak bulundu. Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Yaşar Özal (73), cesedi hastane morguna kaldırıldı.Olay Bayır Mahallesinde meydana geldi. Ulu Camii'nin görevlisi cami tuvaletinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil ekiplerini aradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar Özal'ın öldüğünü belirledi. Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Yaşar Özal'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görütü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesedin tabuta alınması

-Cenaze aracına konulması

Haber-Kamera : Bülent Diktepe-KARABÜK-DHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

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