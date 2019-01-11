Karabük'te Cami Yangını
55 dakika önce
Karabük'te çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.
Karabük
'te çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe
köy camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Karabük Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen camideki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:43 Kaynak: AA
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