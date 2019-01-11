Son Dakika Haberleri: Karabük'te Cami Yangını

Karabük'te Cami Yangını

55 dakika önce

Karabük'te çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.

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Karabük'te çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe köy camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Karabük Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürdü.


Kullanılamaz hale gelen camideki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Yeşiltepe, İtfaiye, Karabük, Güncel
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