Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı

11.03.2022 16:00
Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı

Karabük'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda camide deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Karabük'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda camide deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversite Mahallesi Sevgipınarı Camisi'nde cuma namazının ardında yapılan tatbikatta, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay tarafından cemaate "çök, kapan, tutun" hareketi gösterildi.

Daha sonra Erbay, deprem anında neler yapılması gerektiğini ve nasıl tahliye olunacağını gösterdi.

Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer yetkililerin izlediği tatbikatın sonunda, camiden tahliye edilenler en yakın toplanma alanına götürüldü.

Erbay, toplanma alanında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda mahallelerde deprem anı ve sonrası tahliye tatbikatları yapacaklarını belirten Erbay, "Deprem olduğu zaman ilk akla kaçmak gelir. Eğer deprem anından merdivenlere koşarsak biz depreme merdiven boşluğunda yakalanırız. Merdivenler de bir binadaki en zayıf yapısal unsurlardır." dedi.

Erbay, bu zamana kadar olan depremlerde can kayıplarının yüzde 60'ının merdiven boşluğunda gerçekleştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Deprem olduğu anda sarsıntı geçinceye kadar evimizde bulunan sağlam bir eşyanın yanında 'çök, kapan, tutun' hareketini yapacağız. Sarsıntı geçince hemen evi terk etmeyeceğiz. Evimizdeki elektrik şalteri, gaz ve su vanasını kapatıp en yakın toplanma alanlarına gideceğiz. Orada yetkililerin size ulaşmasını bekleyeceksiniz."

Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı
Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı
Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı
Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karabük, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te camide deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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