Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi - Son Dakika
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Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

01.04.2022 12:42

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendiKARABÜK Karabük'te gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince oto yıkamacılarda hareketlilik arttı.

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

KARABÜK Karabük'te gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince oto yıkamacılarda hareketlilik arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te toz taşınımı gece yarısı itibariyle etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerinin toz ve çamur olduğunu fark etti. Araçlarını kirli bir şekilde bırakmak istemeyen vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti. Kentte 25 yıldır oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Özen, meteorolojinin uyarılarının ardından çöl tozlarının geldiğini belirtti.

Özen, toz dolayısıyla araçların kirlenmesi dolayısıyla oto yıkamacılarda hareketlilik yaşandığını ifade ederek, toz taşınımının kimseye zarar vermeden, hasta etmeden geçmesini diledi.

Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi
Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi
Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi

YORUMLAR
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Meteoroloji, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te çamur yağdı, oto yıkamacılar hareketlendi - Son Dakika


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