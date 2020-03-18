Karabük'te Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı kutlandı - Son Dakika

Karabük'te Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı kutlandı

7 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te tören düzenlendi.

Karabük'te Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı kutlandı, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te tören düzenlendi.


5000 Evlet Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Sabri Özer, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, emniyet güçleri ve askeri personel katıldı.


Törende ilk olarak anıta il protokolü tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl dönümü sebebi ile saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından 5000 Evler Merkez Camisi imamı Hüseyin Lütfi Ersoy tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edilirken, tören protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi. - KARABÜK

Çanakkale, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:02 Kaynak: İHA

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