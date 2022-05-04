Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

04.05.2022 23:05
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Okan O. yönetimindeki 67 AE 078 plakalı otomobil, Emek kavşağında ışıklarda bekleyen Zeki Bilal D'nin kullandığı 06 BKJ 121 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile Hakan Ö. ve Efkan Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Safranbolu, Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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