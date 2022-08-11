Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

11.08.2022 15:43
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Karabük'te çarpışan iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'te çarpışan iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Volkan Y. yönetimindeki 78 AAY 259 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Pirinçlik mevkisinde Ahmet Fatih Ç'nin kullandığı 06 CHC 422 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan Ramazan S, Güler Y. ve Enes Eren Z. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Hatalı sollama kazası: 5 yaralı Hatalı sollama kazası: 5 yaralı Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Kaynak: AA

Ahmet Fatih, Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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