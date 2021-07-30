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Karabük'te çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Karabük'te çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

30.07.2021 16:23
Karabük'te çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Karabük'te evinin çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te evinin çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Safranbolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir kişinin evinin çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheli L.D'nin evine düzenlenen operasyonda, 115 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Evin çatı katında ise uyuşturucu yetiştirmeye uygun ortam oluşturabilmek için kurulan güneş enerji panelleri ve havalandırma sistemi bulundu.

Operasyonda, şüpheli L.D. gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince il merkezindeki bir köyde düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Hint Keneviri, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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