Karabük'te çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu - Son Dakika

Karabük'te çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu

Karabük'te, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, hasar oluşturdu.

Karabük'te, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, hasar oluşturdu. Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Gül Sokak'ta Timur Bilgiç'e ait 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalleliler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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