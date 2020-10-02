Karabük'te çatıdan düşen işçi öldü - Son Dakika

Karabük'te haddehanenin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik haddehanesinde çatı tamiri yapan Hakan Yılmaz (37), yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
Yılmaz'ın iş arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:51 - Kaynak: AA
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