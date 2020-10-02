Karabük'te çatıdan düşen işçi öldü - Son Dakika

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın iş arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir demir çelik haddehanesinde çatı tamiri yapan Hakan Yılmaz (37), yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

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