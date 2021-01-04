Çay kenarına düşen kişi öldü - Son Dakika

Karabük'te çay kenarına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi Araç Çayı kıyısında arkadaşlarıyla oturan İsmail A. (65), dengesini kaybederek çay kenarına düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, İsmail A. ve arkadaşlarının çay kenarında içki içtiğini tespit etti. Ekipler, İsmail A'nın sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine de çalışma başlattı.