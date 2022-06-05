Çay kenarındaki kedi yavrusu merdivenle kurtarıldı - Son Dakika
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Çay kenarındaki kedi yavrusu merdivenle kurtarıldı

05.06.2022 16:04

Karabük'te çay kenarında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince yaklaşık 10 metre indirilen merdiven sayesinde kurtarıldı.

Karabük'te çay kenarında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince yaklaşık 10 metre indirilen merdiven sayesinde kurtarıldı.

Soğanlı Çayı kenarında kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 metre aşağıdaki çay kenarına ip yardımıyla merdiven indirdi.

Merdivenin basamaklarına tutunan kedi, ekiplerce yukarı çekildi.

Ekipler, daha sonra kedi yavrusunu sevdi.

Çay kenarındaki kedi yavrusu merdivenle kurtarıldı
Çay kenarındaki kedi yavrusu merdivenle kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay kenarındaki kedi yavrusu merdivenle kurtarıldı - Son Dakika

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