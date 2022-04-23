Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tuncay Ö. (45) yönetimindeki 57 AAD 963 plakalı otomobil, Karıt köyü yakınlarındaki köprüye girmeden demir korkuluklara çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten Araç Çayı'na düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen ve bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Tuncay Ö. ve yanındaki

Sakine A. yaralandı.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, merdiven yardımıyla yukarı alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.