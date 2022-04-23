Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

23.04.2022 22:24

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tuncay Ö. (45) yönetimindeki 57 AAD 963 plakalı otomobil, Karıt köyü yakınlarındaki köprüye girmeden demir korkuluklara çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten Araç Çayı'na düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen ve bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Tuncay Ö. ve yanındaki

Sakine A. yaralandı.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, merdiven yardımıyla yukarı alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp Başakşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı Başakşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 23:20:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement