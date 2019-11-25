Karabük'te çaya düşen otomobildeki iş adamı öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çaya düşen otomobildeki iş adamı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, piknik için Navsaklar köyü yakınlarına gelen iki kişinin, Araç Çayı'nda bir otomobil gördüğünü bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suyun içinde olan 34 RM 6068 plakalı otomobile ulaşan ekipler, sürücü Ertuğrul Yıldız'ın (52) öldüğünü belirledi.

Otomobil, vinç yardımıyla çaydan çıkartıldı.

İş adamı olduğu öğrenilen Yıldız'ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldız'ın dün gece yakınlarını cep telefonuyla arayarak yardım istediği, köye gelen yakınlarının bir süre Yıldız'ı aradığı ancak sonuç alamadığı belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.