Karabük'te çayda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, çayda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Araç Çayı Karıt köyü Taş Köprü mevkisinde vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çaydan çıkartılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
İnceleme sonucu cesedin, Muhammet Benlioğlu'na (20) ait olduğu tespit edildi.
Benlioğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 22:37 - Kaynak: AA
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