Karabük'te çeltik hasadı başladı

Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'te çeltiğin Soğanlı çayı kenarındaki Cemal Ovası'nda yapıldığını söyledi.

Karabük genelinde yaklaşık 500 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirten Ayvalık, 350 ton civarında hasat beklediklerini kaydetti.

Çeltik ekimi yapan Halit Gömeç de mayıs ayında 300 dekar alanda ekim yaptıklarını ifade etti.

Bu yılki üretim hedeflerinin 150-170 ton civarında olduğunu anlatan Gömeç, "Bu yıl verim kaybı yaşıyoruz. Geçen yıl 300 dekar alanda 200-210 ton civarı ürün almıştık. Her yıl düşüş var." dedi.

Gömeç, daha önceleri çeltiği çadırların üzerine yayarak kuruttuklarını bu yıl ise çeltik kurutma makinesi aldıklarını sözlerine ekledi.