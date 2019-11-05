Son Dakika Haberleri: Karabük'te cenaze dönüşü kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Karabük'te cenaze dönüşü kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'te cenaze dönüşü kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

7 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze töreninden dönenlerin olduğu otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te cenaze dönüşü kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze töreninden dönenlerin olduğu otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın istikametinden Karabük'e gelen Hamit K. yönetimindeki 67 AAL 862 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta Hasan B'nin kullandığı 78 M 6027 plakalı minibüsle çarpıştı.

Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Sürücü Hamit K, gazetecilere, kazanın Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki bir cenaze töreninden dönerken meydana geldiğini belirterek, "Bir anda ne olduğunu anlamadan kaza yaptık." dedi.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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