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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 23 kişiden 11'i tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 23 kişiden 11'i tutuklandı

18.02.2022 16:28
Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 23 kişiden 11'i tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 23 kişiden 11'i cezaevine gönderildi.

Karabük'te çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 23 kişiden 11'i cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu iki marketten hırsızlık olayına ilişkin 3 şüphelinin kimliği belirlendi.

Bir marketten 100 adet boş meyve sebze kasası alan M.S.A ve T.C.B ile başka bir marketten 11 bin 500 lira çalan H.M. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, bir şüpheli Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilirken diğerleri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 23 kişiden 11'i tutuklandı - Son Dakika


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