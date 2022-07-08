İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin ve araçların bulunması amacıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

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