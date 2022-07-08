Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı

08.07.2022 19:49
Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin ve araçların bulunması amacıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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