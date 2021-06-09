Karabük'te çevre bilinci ve atık yönetimi panelde ele alındı - Son Dakika

Karabük'te "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesi kapsamında "Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi" paneli gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklığıyla yürütülen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli proje kapsamında Kent Meydanı'ndaki Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Belediye Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, projeyle sanayi bölgelerindeki işletmelerden kaynaklanan plastik atıkları doğaya ya da şehir çöpüne karışmadan kurulan piroliz tesisinde geri kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Plastik atıkların her ne kadar atık olarak değerlendirilse de plastiğin ana maddesinin petrol olduğu için aynı zamanda bu atıkların bir milli servet olduğuna işaret eden Kartal, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz bu geri kazanım tesisinde sanayi bölgelerinden topladığımız geri dönüşümü olmayan bu plastik atıkları pirolitik yakıta dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Son günlerde çevre kirliliğinden kaynaklanan sorunları çok yakından hissediyoruz. Karadeniz'deki yoğun kirlilik, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu bu günlerde hepimizin gündemindedir. Ancak içinde yaşadığımız dünyayı kirleten de yine biz insanlarız. Bu yüzden Karabük Belediyesi olarak bu proje kapsamında çevre koruma konusunda Karabük'te ve hatta basın ve sosyal medya sayesinde bütün Türkiye'de farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile il protokolünün de hazır bulunduğu panelde, KBÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Kuddisi Akalın ve Dr. Öğretim Üyesi Rahman Çalhan "çevre kirliliği" konulu sunum yaptı.