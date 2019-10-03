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Karabük'te çevre düzenlemesi

37 dakika önce

Karabük Belediyesi tarafından kent merkezinde peyzaj çalışması başlatıldı.

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Karabük Belediyesi tarafından kent merkezinde peyzaj çalışması başlatıldı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezindeki trafik adalarında yeni peyzaj düzenlemeleri yaptığını söyledi.


Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşaklarda, görüş açısını engelleyen yaşlı bitkilerin temizlenerek bodur bitkilerden ve güllerden oluşan yeni bitkiler dikildiğini ifade eden Vergili, "Yeşillendirme çalışmalarımız sadece Şirinevler Mahallesi'nde değil ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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