Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Çiftçi" Toplantısı

Karabük'te "Çiftçi" Toplantısı

23 dakika önce

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Cemaller köyünde "çiftçi toplantısı" düzenlendi.

Karabük'te
Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Cemaller köyünde "çiftçi toplantısı" düzenlendi.

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunmak, istek ve temennilerini dinlemek amacıyla toplantı düzenlediklerini söyledi.

Çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı projeleri, tarımsal desteklemeleri, il müdürlüğü tarafından yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiklerini ifade eden Ayvalık, "Bu tür toplantıların yapılmasındaki amaç, üreticilerimizin sorunlarını dinleyip, çözüm için çalışmalara en kısa zamanda başlamak, aynı zamanda hizmet sunan kurum ile hizmet alan kesimi bir araya getirerek daha hızlı çözüme ulaşmaktır. Üreticilerimiz her zaman bizim çalışmalarımızda yol göstericimiz olmuştur." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Ayvalık, Karabük, Güncel
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