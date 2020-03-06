Karabük'te çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika

Karabük'te çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı

6 saat önce

Karabük'te "Meyveciliğin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı.

Karabük'te çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı, System.String[]

Karabük'te "Meyveciliğin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 6 bin 500 fidan dağıtıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Fuat Gürel, geçen yıl da fidan ve tohum dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Karabük Özel İdaresi katkılarıyla destekler verildiğini belirten Gürel, "Bu sene de birtakım destekler vermeye devam ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gayretli bir çalışma içerisinde. Çok güzel projeler hayata geçirdiler. 'Ata Tohumu Ata Toprağında' projesi gerçekten önemsediğimiz, belki ülkemizin tümünde uygulanması elzem olduğu bir proje. Bakanlığımız da buna benzer projeyi hayata geçirdi. İnşallah kendi ürünlerimizi kendi topraklarımızda yetiştirip, geliştirip çoğaltırız." dedi.

Gürel, 5 bin ceviz fidanın yanına bin 500 elma fidanının ilave edilmesi ile beraber yeni alanların kazanılmış olacağını ve bunların çiftçiyle köylünün gelirini arttırmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da ilkbahar geç donlarına önlem alınmak kaydıyla Karabük'ün meyvecilik için son derece uygun bir ekolojiye sahip olduğunu anlattı.

Ilıman iklim meyve türlerinin hemen hemen hepsinin Karabük'te rahatlıkla yetiştirilebildiğini vurgulayan Ayvalık, "Ne yazık ki meyvecilik ilimizde dağınık sınır ağacı şeklinde yapılmaktadır. Kapama meyvecilik sadece yoğun olarak ceviz üretiminde yapıldığı görülmektedir. Kapama meyveciliği artırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar çiftçilere dağıtıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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