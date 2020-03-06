Karabük'te çiftçilere 6 bin 500 meyve fidanı dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Meyveciliğin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında meyve fidanı dağıtım töreni gerçekleştirildi.



Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. İl Özel İdaresi destekli gerçekleştirilen 'Meyveciliğin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında çiftçilere 5 bin ceviz fidanı, bin 500 adet de elma fidanı olmak üzere 6 bin 500 adet meyve fidanı çiftçilere dağıtılmaya başlandı.



Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, geçen yılda fidan ve tohum dağıtımı yaptıklarını hatırlatarak, "Özel İdare kaynakları ve Bakanlığımızın katkıları ile bunları sağlamıştı. Bu senede bir takım destekler vermeye devam ediyoruz. İnşallah vermeye de devam edeceğiz. İl Tarım Müdürlüğümüz gayretli bir çalışma içerisinde. Çok güzel projeler hayata geçirdiler. Ata tohumu ata toprağında projesi gerçekten önemsediğimiz, belki ülkemizin tümünde uygulanması elzem olduğu bir proje. Bakanlığımızda buna benzer projeyi hayata geçirdi. İnşallah kendi ürünlerimizi kendi topraklarımızda yetiştirip, geliştirip çoğaltırız" dedi.



Vali Gürel, 5 bin ceviz fidanın yanına bin 500 elma fidanının ilave edilmesi ile beraber yeni alanların kazanılmış olacağını ve bunların çiftçi ile köylünün gelirini arttırmasını sağlayacağını söyledi.



Eğitimlere yoğun olarak devam edildiğini belirten Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, " Bunlardan en önemli payını oluşturan ceviz aşılama eğitimleridir. Biz burada 3. Yılımızı geride bıraktık. Çok da başarılı olduk. Bakanlığımızın bütçesinden yapmış olduğumuz bir projeydi. Bu kapsamda il merkezinde ve ilçelerimizde ekipler oluşturduk. Aşılamada kullanılacak bütün ekipmanları bir çanta olarak aldık, teknik elemanlarımıza dağıttık. Bu sene yine bir talep tedarikini yaptık. Nisan ve Mayıs aylarında aşılama ve eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından çiftçilere fidanların dağıtımı yapılmaya başlandı. - KARABÜK