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Karabük'te çiftçilere bilgilendirme toplantısı

24 dakika önce

Karabük'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere yönelik yatırım ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Karabük'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere yönelik yatırım ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte katılımcılara, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Programı (KKDP) kapsamında, 13. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi tebliği ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme toplantısı, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdal Baharoğlu tarafından yapılan sunumun ardından katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve teknik personel katıldı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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