Karabük'te çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Karabük'te, "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi desteğiyle yem bitkileri ekilişlerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında sertifikalı yonca ve korunga tohumluğu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yaptığı açıklamada, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekleriyle "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtıldığını söyledi.

Karabük'te yem bitkileri ekilişini artırarak hayvancılığın en önemli girdilerinden olan kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesini amaçladıklarını belirten Ayvalık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üreticilerimize 4 ton sertifikalı yonca ve 3 ton 800 kilogram sertifikalı korunga tohumluğu dağıtıldı. Ayrıca Ovacık ilçemizde faaliyete geçen Hatipoğlu Sulama Gölet'i projesiyle sulamaya açılan bölgede ilçe tarımı açısından büyük önem arz eden sulu tarım alanlarında ekilişi gerçekleştirilecek olan bölge şartlarına uygun sertifikalı 60 paket silajlık mısır tohumluğu aynı proje kapsamında İl Özel İdare destekleriyle temin edilerek, üreticilerimize ulaştırılacaktır."